Inspectie Gezondheidszorg onderzoekt melding over Stamcelinstituut Eindhoven

DEN HAAG/EINDHOVEN - De Inspectie voor de Gezondheidszorg doet onderzoek naar een melding die deze week is ontvangen over het nieuwe Stamcelinstituut Eindhoven. Een woordvoerder heeft dat gezegd nadat de MS Vereniging gisteren waarschuwde voor de stamcelbehandelingen die het Eindhovense bedrijf bij klanten laat uitvoeren in buitenlandse klinieken .

De inspectie laat weten dat de melding is ontvangen op het Landelijk Meldpunt Zorg. Over de aard en exacte herkomst doet de woordvoerder geen mededelingen. De melding is in behandeling genomen en dat betekent dat de inspectie informatie zal opvragen, onder andere bij het Stamcelinstituut Eindhoven zelf.

Mandaat?

Of de inspectie überhaupt mandaat heeft, is de vraag omdat de stamceltransplantaties in Mexico en Costa Rica worden uitgevoerd. ,,Dat is ingewikkeld. De conclusie kan zijn dat we niks kunnen doen’’, bevestigt de woordvoerder.

Ze voegt toe dat de inspectie waarschuwt voor experimentele behandelingen waarvan de effectiviteit en veiligheid nog moet worden vastgesteld.

Het Stamcelinstituut Eindhoven biedt de stamcelbehandelingen aan voor patiënten met bijvoorbeeld Alzheimer, Parkinson, diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Voor relatief weinig geld (11.750 tot 16.500) krijgen klanten een stamceltransplantatie in Mexico of Costa Rica. Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling niet.

Laatste hoop

De MS Vereniging trok aan de bel omdat de behandeling met stamcellen van donoren ook werd aangeboden aan MS-patiënten. Medisch adviseurs van de vereniging zeggen dat de stamcelbehandeling voor MS-patiënten niet effectief en mogelijk zelfs riskant is. Het Stamcelinstituut Eindhoven heeft het aanbod voor MS-patiënten vervolgens direct gestaakt.

De Hersenstichting sloot zich gisteren aan bij de MS Vereniging. Een woordvoerder legde uit dat stamcelbehandeling voor hersenaandoeningen zoals Alzheimer en Parkinson ook nog niet bewezen effectief is. ,,Voor patiënten is het wellicht de laatste hoop maar het zal ons advies niet zijn. Het kost enorm veel geld maar garanties zijn er niet. Er zijn vast succesverhalen maar soms is er geen enkel resultaat’’, aldus de woordvoerder.

De Veldhovense directeur Niels Broers van het Stamcelinstituut vertelde gisteren in deze krant dat hij overtuigd is dat de stamceltransplantaties veilig zijn. In het eerste half jaar na de oprichting zijn er circa tien patiënten in het buitenland behandeld.