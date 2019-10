Inspectie grijpt in bij huisartsenpost De Oude Toren Eindhoven

EINDHOVEN - Gezondheidscentrum De Oude Toren in Eindhoven, waar twee huisartsen werken, moet binnen zes weken ervoor zorgen dat patiënten ook in avonduren, nacht en weekeinde geholpen kunnen worden.

Dat eist de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Gebeurt dat niet, dan legt de inspectie het centrum een dwangsom op. Er is nu sprake van een ‘risico voor de patiëntveiligheid', stelt de inspectie.

De Oude Toren, gevestigd aan de Amundsenlaan in Eindhoven, is niet aangesloten bij een regionale huisartsenpost. De twee huisartsen moeten dus zelf ervoor zorgen dat hun patiënten buiten kantooruren geholpen kunnen worden. Dat is nu niet het geval.

Huisarts Ronald Hoevenaars bevestigt dat. Het draait volgens hem om een conflict met de gezamenlijke Huisartsenposten Oost-Brabant, met vestigingen in onder meer Eindhoven bij het Catharina Ziekenhuis en het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. De aangesloten artsen draaien periodiek diensten voor spoedzorg buiten kantooruren

Disfunctioneren

,,Ik ben vorig jaar uit de Huisartsenpost gegooid wegens disfunctioneren", zegt Hoevenaars. Daar ging volgens hem een langdurig conflict aan vooraf over diensten die hij moest draaien. ,,Dat speelde al sinds 2010". Zijn collega-huisarts R. Smits is formeel nog wel aangesloten bij de Huisartsenpost, maar hij draait daar ook geen diensten meer sinds het conflict met Hoevenaars tot uitbarsting kwam.

Hoevenaars is geschrokken van de aanwijzing. ,,Het is niet niks", zegt hij daarover. Hij belooft dat hij snel met een oplossing komt. ,,Ik ga dit aanpakken en verbeteren.”

Afdwingen

De inspectie heeft het centrum al meerdere malen op gewezen dat de hulp buiten kantooruren geregeld moet worden, zonder resultaat. Vandaar dat nu een ‘aanwijzing’ is gegeven. Hiermee kan de inspectie maatregelen afdwingen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Als De Oude Toren in gebreke blijft, kan de inspectie met bestuursdwang of met het opleggen van de dwangsom alsnog maatregelen afdwingen.

Huisartsen zijn wettelijk verplicht om hun patiënten ook in avond, nacht en weekeinden te helpen. Nu De Oude Toren deze zorg niet levert is volgens de inspectie sprake van een ‘onwenselijke situatie en een risico voor de patiëntveiligheid'. De inspectie vindt een aanwijzing noodzakelijk ‘om de geconstateerde tekortkomingen weg te nemen’, zo staat in het openbaar gemaakte rapport.

Patiëntgegevens