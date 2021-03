Inspectie grijpt in bij thuiszorgaanbieder Olympia in Eindhoven: ‘Ze schieten op veel fronten tekort’

Meld Misdaad Anoniem in trek: aantal meldingen in Oost-Bra­bant flink gestegen

4 maart REGIO - Het aantal meldingen via Meld Misdaad Anoniem is in 2020 in het gebied van de Eenheid Oost-Brabant ten opzichte van het jaar daarvoor met 48 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Meld Misdaad Anoniem.