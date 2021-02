Inspectie grijpt in; lab van commerciële teststraat Eindhoven per direct dicht

Alleen coronatest­lo­ca­tie Helmond nog dicht tot en met donderdag

8 februari HELMOND - De test- en vaccinatielocaties in de regio Zuidoost-Brabant zijn vanaf maandag 8 februari weer open. Alleen de testlocatie in de City Parkeergarage in Helmond blijft in verband met het winterweer nog tot en met donderdag 11 februari gesloten.