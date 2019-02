Inspectie kijkt bij elk incident in ggz Eindhoven naar probleem personeel

Downies naar onverwach­te plekken via Brownies

6 februari REGIO - Veel jongeren met een beperking vonden de afgelopen acht jaar werk via Brownies&downieS. Veghelaar Thijs Swinkels (33) heeft 52 van deze lunchrooms, waaronder in Asten, Geldrop, Eindhoven, Valkenswaard en Sint-Oedenrode. Dat is nog niet genoeg: er zijn veel meer ‘downies’ die willen werken.