Inspectie onderzoekt sociale veiligheid opleidingen kunst en mode, mogelijk ook op Design Academy Eindhoven

EINDHOVEN - De Inspectie van het Onderwijs stelt een onderzoek in naar de sociale veiligheid van studenten op kunst- en mode-opleidingen in het hoger onderwijs. Aanleiding zijn de vele meldingen van studenten over onder meer grensoverschrijdend gedrag onder meer op Design Academy Eindhoven.

Tijdens het onderzoek wordt in kaart gebracht wat er speelt en in hoeverre er sprake is van een structureel probleem. Het onderzoek wordt momenteel opgestart en richt zich in eerste instantie op de kunst- en mode-opleidingen. Later wordt bekeken of er aanleiding is om het onderzoek naar sociale veiligheid breder trekken naar opleidingen in andere sectoren binnen het hoger onderwijs.

Het onderzoek is net opgestart en nog onduidelijk is of Design Academy Eindhoven (DAE) onderdeel uitmaakt van de studie, zo meldt desgevraagd een woordvoerder. Dat moet binnen een maand duidelijk zijn.

Misstanden

Op de DAE werd eerder in opdracht van het College van Bestuur (CvB) dit jaar onderzoek gedaan naar misstanden op het instituut. Daaruit kwam onder meer naar voren dat op de afdeling Identity behoorlijk wat mis was. Op sociale media werden berichten gedeeld over ongewenst gedrag door onderwijzend personeel, met de nodige onrust tot gevolg. Het CvB gaf daarop het onderzoeksbureau opdracht twee onderzoeken te doen; één naar de sociale veiligheid en cultuur op de DAE in zijn geheel en één naar de afdeling Identity.

Onderdrukt, onveilig

De resultaten bleken schokkend. Studenten, afgestudeerden, maar ook docenten en personeelsleden zeggen zich beschadigd, gekwetst, onzeker, onderdrukt en onveilig te voelen op de onderwijsinstelling. Er is sprake van vriendjespolitiek en er zijn slepende machts-vraagstukken die niet of amper worden opgelost. Sommigen ervaren de sfeer bij DAE als een cultuur gebaseerd op angst en macht. Inmiddels heeft het CvB een actieplan opgezet en stappen ondernomen om de veiligheid van de studenten te garanderen.

Quote Dat een veilige omgeving niet altijd vanzelf­spre­kend is, blijkt uit de voorbeel­den Onderwijsinspectie

Niet vanzelfsprekend

Ook in het hoger onderwijs moeten studenten in een veilige werk- en leeromgeving een opleiding kunnen volgen, zo stelt de inspectie. Dat een veilige omgeving niet altijd vanzelfsprekend is, blijkt uit de voorbeelden die de dienst de afgelopen tijd voorbij zag komen. ,,We zien in de signalen dat onveiligheid op verschillende opleidingen kan ontstaan, bijvoorbeeld omdat studenten tijdens het onderwijs worden afgebrand of een veel te hoge studiebelasting of grensoverschrijdend (seksueel) gedrag ervaren. Maar ook bang zijn om misstanden te melden, omdat de studies en werkomgeving klein zijn. Waar iedereen elkaar kent en er een bepaalde afhankelijkheid speelt”, zo meldt de inspectie.

