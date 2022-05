Inspectie: Philips schiet tekort bij terugroepen apneu-apparaten

PSV wil geld zien voor ‘verbazing­wek­ken­de’ overstap Dirkx naar Belgische ploeg van Van Bommel

PSV stelt zich op het standpunt dat de overstap van jeugdtrainer en oud-speler Jürgen Dirkx (46) naar het Belgische Royal Antwerp FC niet zonder de betaling van een afkoopsom tot stand kan komen. Dirkx heeft kenbaar gemaakt te willen vertrekken, maar had nog een contract voor een jaar en was voor komend seizoen de beoogd trainer voor PSV onder 18. Hoeveel geld PSV wil zien, is niet bekend.

