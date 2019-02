Inspraakavond gemeenteraad Eindhoven over Van de Ven- en Vogelzangterrein

Auto komt op vangrail terecht, lange files rondom Eindhoven op A67 lossen langzaam op

17:29 EINDHOVEN - Rondom Eindhoven staan lange files maandagmiddag. Op de A67 bij Mierlo is een ongeluk gebeurd, waarbij een auto op de vangrail terecht is gekomen. De linkerrijstroken in beide richtingen waren daardoor afgesloten, maar die zijn inmiddels weer vrijgegeven.