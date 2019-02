Inspraakavond over verbreding van A67 in NH Hotel Geldrop

Amber laat haar auto's treintje rijden op Eindhoven­se busbaan

16:23 EINDHOVEN - In april 2017 wist Steven Nelemans van Amber het zeker. Al in 2018 heeft zijn bedrijf Amber zelfrijdende auto's op de weg in Eindhoven. Dat is niet gelukt, maar intussen experimenteert het bedrijf dat elektrische deelauto's levert wel met treintje rijden met haar personenauto's.