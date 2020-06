Interactieve live-concerten in De Schalm in Veldhoven

Ook in Eindhoven wordt zaterdag gedemon­streerd tegen racisme

17:48 EINDHOVEN - Eindhoven sluit aan in de rij van steden waar anti-racismeprotesten plaatsvinden. Twee lokale actiegroepen tekenen voor de organisatie van een demonstratie zaterdag 6 juni in de binnenstad. Over de verwachte opkomst is nog niets bekend.