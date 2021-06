Intercity van Eindhoven naar Aken komt er niet vóór 2030, zegt staatssecretaris

Ook heeft ProRail becijferd dat slechts maximaal 700 reizigers per dag gebruik zouden maken van de trein naar Aken, waardoor een miljoenentekort zou ontstaan. Vorig jaar leek het erop dat de verbinding van de Randstad via Eindhoven met de Duitse stad mogelijk al in 2025 gerealiseerd kon worden. Maar uit onderzoek van ProRail blijken toch wel wat hobbels op de weg. Eindhoven Centraal kan er eigenlijk geen nieuwe treinverbinding bij hebben. Daarvoor moet het aantal sporen op het station uitgebreid worden.