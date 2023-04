Plan voor escortbe­drijf in Budel verrast eigenaar van het pand: ‘Die man zei dat hij een callcenter wilde beginnen’

BUDEL - Komt er een escortbedrijf in het leegstaande pand aan de Nieuwstraat 39a in Budel? De aanvraag voor de exploitatievergunning is in elk geval door de gemeente in behandeling genomen.