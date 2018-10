Interfood uit Bladel timmert flink aan de weg

EINDHOVEN / BLADEL - Het begon in 1970 als een klein familiebedrijf in zuivelproducten en groeide uit tot een multinational met 16 vestigingen wereldwijd. Onlangs werd het kantoor in Bladel flink uitgebreid.

„Bij zuivelproducten denkt iedereen in eerste instantie aan melk, boter en kaas. Maar in veel levensmiddelen wordt melk en/of bestanddelen van melk verwerkt. Denk aan melkpoeders en melkvetten in chocoladeproducten en ijs, wei-eiwitten in sportdranken of melkeiwitten in de vleesindustrie. Grondstoffen als rauwe melk, boter, kaas en melkpoeders worden wereldwijd verhandeld, net zoals granen, suiker, koffie en thee. Wij kopen grondstoffen in bij zuivelproducenten, verkopen deze aan fabrikanten van consumentenproducten en vormen een belangrijke schakel tussen beiden door onder andere in logistieke en financiële diensten te voorzien", vertelt Frank van Stipdonk.

Micro-multinational

Met 16 vestigingen op alle continenten is Interfood Groep wereldwijd een van de grotere spelers. Jaarlijks verhandelt zij circa 1 miljoen metric ton (duizend kilo) aan zuivelproducten. De holding van de groep zetelt in Eindhoven en de Nederlandse vestiging, met 130 medewerkers, is van oudsher in Bladel gevestigd. Wereldwijd telt het bedrijf 300 medewerkers en met een gezamenlijke omzet van circa 2 miljard dollar mag Interfood zich inmiddels gerust een micro-multinational noemen.

Zuivelproducenten

Van Stipdonk, die in Eindhoven de HTS doorliep, trad in 1978 als logistiek manager bij Interfood in dienst. Hij groeide door in het bedrijf, verwierf in 1985 zijn eerste aandelen en is sinds 1990 grootaandeelhouder en algemeen directeur. „Toen Jules Joosten het bedrijf in 1970 oprichtte met de export van gecondenseerde melk en kalvermelk-vervangers naar Italië en Griekenland, trotseerde hij sceptici over de toegevoegde waarde van handelsbedrijven en bewees dat Interfood wel degelijk het verschil maakte. Het profijt dat hij met zijn service, kennis en ervaring bood, gaf zijn klanten de voorsprong om zich op hun corebusiness te kunnen concentreren”, aldus Van Stipdonk. „Sinds de oprichting is het bedrijf enorm gegroeid en we verhandelen en leveren nu rauwe melk, boter, kaas, melkpoeders, zuiveleiwitten en nog veel meer. We doen zaken met grote zuivelproducenten en fabrikanten over de hele wereld. Bekende namen met wie wij in Nederland zaken doen zijn FrieslandCampina, Arla, Danone, Unilever, Nestlé, Ferrero en KraftHeinz.ʼ

Vertrouwen

In 2020 bestaat Interfood 50 jaar. Hoe verklaart Van Stipdonk het wereldwijde succes van een bedrijf uit Bladel? „Om te beginnen door hard te blijven werken. Niet alleen binnen het bedrijf, maar ook daarbuiten met leveranciers, fabrikanten en stakeholders. Samenwerking is de sleutel. We zorgen ervoor dat iedereen in ons bedrijf het allerbeste nastreeft. Het is juist deze mentaliteit die er voor heeft gezorgd dat Interfood van een klein bedrijf is uitgegroeid tot de multinational die we vandaag de dag zijn. Zo ondersteunen we de kwaliteitsafdelingen van zowel leveranciers als fabrikanten door mee te denken in hun productontwikkeling. Neem bijvoorbeeld mozzarella voor pizzatoepassing: het ene land geeft de voorkeur aan een witte en een ander land aan een goudbruine kaastopping. Wij denken daarin mee en benaderen leveranciers die aan de gestelde specificaties van de kaas voldoen. We genieten het vertrouwen van 7.000 kleinere en grote bedrijven en werken samen met loyale partners. Daarin schuilt onze kracht.”

Troef

„Tweede troef is dat we altijd in staat zijn om de gewenste zuivelproducten aan te bieden. Als er bijvoorbeeld vanwege de seizoenen minder melk op het noordelijk halfrond beschikbaar is, dan wijken wij uit naar leveranciers aan de andere kant van de wereld. Daarbij bieden we een breed scala van logistieke en financiële diensten aan, om de producten op tijd bij de klant te krijgen. En tot slot hebben we het geluk dat Nederland van oudsher een invloedrijk, innovatief en betrouwbaar land is als het gaat om zuivel en de handel daarin. Ook dat speelt natuurlijk mee.”

Bladel

Heeft Van Stipdonk overwogen om de vestiging in Bladel naar elders te verplaatsen? „Onderzoek toont aan dat niet alleen onze medewerkers uit Bladel en omstreken maar ook mensen van verder weg, het dorp Bladel boven een stad als Eindhoven verkiezen vanwege de bereikbaarheid. Als echt familiebedrijf luisteren wij daarnaar. Bovendien kun je als handelsorganisatie overal zitten, al zal de personeelsvijver in een grote stad voller zijn. Gelukkig zitten we in de Brainportregio en zijn er voor ons genoeg hoog opgeleide mensen te vinden die graag naar Bladel komen.”

Uitbreiding