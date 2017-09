Interieurbouwer Gielissen uit Eindhoven en Helmond krijgt groeikapitaal van Karmijn

Drugslaborant uit Eindhoven blijft achter tralies

15:56 DEN BOSCH - Dat drugslaborant Tarik N. (28) vrij zou mogen uit voorarrest omdat hij zich goed zal gedragen kan het bij het Openbaar Ministerie niet in. Toen de politie de man in juni oppakte voor een groot drugslab dat ze in februari in Eindhoven had opgerold, was hij allang weer bezig met een volgend lab in Limburg. En de rechtbank houdt hem dan ook binnen.