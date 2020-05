Internationaal onderwijs op àlle scholen in Zuidoost-Brabant

Het initiatief past in een ontwikkeling die in Zuidoost-Brabant al langer aan de gang is. Steeds meer internationals vestigen zich in het Brainportgebied. Steeds vaker is dat niet meer voor een korte periode. Hun kinderen gaan hier naar school. In 2017 gingen er al 4279 kinderen van internationale kenniswerkers en 5781 kinderen van arbeidsmigranten (vaak Pools) in de regio naar school.



De internationale school (1300 leerlingen) blijft een belangrijke rol spelen om scholieren uit het buitenland op te vangen. Daarnaast vinden internationale kinderen steeds vaker een plek in het regulier onderwijs.