International Creative Women steunt vrouwen van expats met sociaal ondernemerschap

De schijnwerpers zijn gericht op hun mannen, met glansrijke carrières bij techbedrijven als ASML, NXP en Signify. Hun vrouwen zijn ook talentvol, maar thuis in huis en in een andere cultuur komt dat nauwelijks tot uiting.

Zo was in haar thuisland Colombia Sally Ocana (44) architect en runde ze daarnaast haar eigen onderneming in handwerk. Studie, werk en een betalende nevenactiviteit is normaal voor vrouwen in haar geboorteland, vertelt Ocana. "Onze grootmoeders vertellen ons 'zorg voor je eigen geld, word niet afhankelijk van je man'." En toch werd Ocana dat wel.

Dat geldt ook voor landgenote Yolima Grandas (42) die haar baan als bioloog en duikinstructeur opgaf voor haar Nederlandse man. Het kostte haar veel moeite. ,,Ik vond hier geen baan, ik was afhankelijk van mijn man , ik was ongelukkig." Grandas keerde zelfs tijdelijk terug naar Colombia. ,,Na twee jaar kwam ik terug, noem het een herstart. Ik zag toen hoe veilig het hier is, kinderen die buiten kunnen spelen, betaalbaar onderwijs. Ik had een plan nodig. Ik begon met het maken van decoratieve objecten van hout."

Elkaar helpen

Via de Colombiaanse gemeenschap ontmoette ze Ocana. Zij was inmiddels haar eigen bedrijfje begonnen in organische sieraden.

Grandas: ,,Er zijn meer vrouwen zoals wij die worstelen en zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Daarom richtten we International Creative Women op. Een gemeenschap voor en door vrouwen gericht op sociaal ondernemerschap om elkaar te helpen. Wij vrouwen moeten elkaar steunen. Als wij niet blij zijn hier, zijn onze mannen dat ook niet. Expatvrouwen zijn belangrijk voor de regio om talent hier te houden."

Het initiatief van Ocana en Gradas ging rond als een lopend vuurtje, mede dankzij Facebook. Een eerste event in de Hangar in Meerhoven waar vrouwen van het internationale gezelschap hun producten toonden, werd een succes met tweehonderd bezoekers. In rap tempo volgden nog twee bijeenkomsten.

Ook de Braziliaanse Gabriëla Ferreira (38) vond hier haar aanmoediging. De voormalig fulltime boekhouder uit Sao Paulo had moeite met aarden en de Nederlandse taal. Fabiola Ordonez (46) uit Ecuador hielp haar uit de brand. Als manager ontwikkelingsprojecten in Ecuador schoolde ze zich om bij Fontys als docent voedingstechnologie en maakte zich het Nederlands eigen. Ze vertaalt waar nodig voor de anderen. Ferreira is nu onderneemster en verkoopt zelfgemaakte brigadeiro's (chocoladetruffels). Ferreira: ,,In Brazilië en in andere Latijns-Amerikaanse landen mag deze chocolade niet ontbreken op een feestje. Ik heb zo'n honderd klanten, uit de gemeenschap, via mijn website. Ik maak ook de feestelijke verpakkingen zelf. Ik ben bezig om dat machinematig te gaan doen."

Ordonez op haar beurt denkt erover het ondernemerspad op te gaan. ,,Ik heb altijd een drempel gevoeld om mijn eigen bedrijf te beginnen. Dat heb ik nu niet meer."