International Creative Women willen zichtbaar zijn in Eindhoven, zoals met exposities

EINDHOVEN - Bij vrouwenplatform International Creative Women (ICW) in de Eindhovense binnenstad is dit weekeinde een tentoonstelling te zien van de Mexicaanse schilderes Alejandra Medina. Het platform wil voortaan elke maand werk van een van de deelnemers aan het platform exposeren.

International Creative Women is eind 2018 gestart als sociaal platform voor buitenlandse vrouwelijke ondernemers in deze regio. Doel daarbij was en is hun maatschappelijke integratie te bevorderen, maar ook zichtbaar te maken voor Eindhovenaren. Inmiddels hebben ruim tweehonderd vrouwen van niet minder dan 43 nationaliteiten zich bij ICW aangesloten.

Niet aan de bak

,,ICW-vrouwen hebben vrijwel allemaal een academische achtergrond, zijn met hun man in Nederland terechtgekomen, maar hier in hun eigen beroep vaak niet aan de bak kunnen komen”, vertelt Yolima van den Berkmortel, een van de oprichters. Zelf is ze zeebioloog, maar zo zegt ze: ,,In Eindhoven is geen zee en voor een bioloog met mijn specialisme geen werk. Dat is moeilijk, want ik en ook de andere vrouwen waren stuk voor stuk onafhankelijke vrouwen met een eigen carrière.”

Workshops, winkel en bijeenkomsten

,,Daarom hebben landgenote Sally Ocaña en ik - we komen allebei uit Colombia - destijds dit platform opgericht. Aanvankelijk online, daarna hebben we onderdak gevonden bij verschillende instellingen in Veldhoven en Eindhoven. Sinds enkele maanden hebben we een eigen ruimte waar we workshops geven, een winkel hebben met veelal kunstzinnige producten van onze ondernemers en bijeenkomsten en evenementen organiseren. En nu dus ook een galerie waar elke maand een weekend lang het werk van een van onze ondernemers te zien is. Want we hebben hier veel vrouwen met een creatief beroep.”

Wisselende tentoonstellingen

Met de maandelijks wisselende tentoonstellingen was ICW aanvankelijk vorig jaar september al begonnen, maar meteen na de eerste editie gooide het coronavirus roet in het eten. Nu hebben de vrouwen er vertrouwen in dat het initiatief echt gestalte kan krijgen en zijn er al exposities tot eind van dit jaar geprogrammeerd.

Serieuze belangstelling

Zaterdag en zondag zijn er schilderijen te zien van de Mexicaanse ingenieur Alejandra Medina. Ze is sinds vier jaar in Nederland en hoewel ze werkzaam is in een technisch beroep, is schilderen voor haar meer als een hobby. ,,Ik zie het als een vorm van mediatie en een fijne manier van bezig zijn na een ‘gewone’ werkdag. Dat er waardering is voor haar realistische schilderijen, blijkt uit de serieuze belangstelling van het publiek. Zo schilder ik naast mijn vrije werk ook veel in opdracht. En nu dan mijn eerste expositie, dat is leuk.”

International Creative Women is gevestigd op 't College 22 in Eindhoven. De expo ‘Earthly’ van Alejandra Medina is op zaterdag 25 september te zien van 16.00 tot 20.00 uur en op zondag 26 september van 13.00 tot 17.00 uur. Gratis entree.