Internationale polonaise in Blixems

Met een bordje met daarop Namasté, een in India gebruikelijke groet, worden de bezoekers zondagmiddag welkom geheten in wijkcentrum Blixems. ,,We hebben vandaag veel Chinese en Indiase bezoekers over de vloer”, vertelt Wil van de Molengraft. Hoe het komt dat hun jaarlijkse carnavalsfeestje steeds internationaler wordt, kan de organisatie niet exact verklaren. ,,Dat is niet altijd zo geweest, maar echt iets van de laatste jaren. Misschien komt het gewoon omdat er steeds meer expats in onze wijk wonen.” Volgens een andere vrijwilliger is het aanwezige publiek een goede dwarsdoorsnede van de wijk. Met 1000 verkochte kaartjes waren ze dit jaar voor het eerst op voorhand uitverkocht. Voor 4 euro kan er van 1 tot 5 gehost worden in Blixems. Het aangekondigde noodweer pakte voor hen juist positief uit. ,,We hebben al meerdere mensen gehoord die eigenlijk vandaag naar Son of een andere optocht wilden, maar nu toch hier zijn.”