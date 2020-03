Internationale Vrouwendag in Eindhoven: ‘Zoek steun bij elkaar en durf te dromen’

Voortvluch­ti­ge verdachte die gezin in Eindhoven bedreigde berooft zichzelf van het leven in België

14:54 EINDHOVEN - De man die vermoedelijk zaterdagochtend met een vuurwapen binnenstapte bij zijn ex-vriendin in Eindhoven is later teruggevonden in België. De Bergeijkenaar vluchtte nog voor het arrestatieteam ter plekke was en besloot later zelf uit het leven te stappen. Dat bevestigt de politie na vragen van deze krant. Belgische agenten vonden de man.