Internationals van basisschool De Springplank in Eindhoven volgen Summerschool

Een echte ‘melting pot’ vormen de kinderen van De Springplank. Van de 262 leerlingen komt ongeveer de helft uit een of ander buitenland, van Frankrijk en Italië tot India, Engeland en zelfs Tasmanië aan toe. Het zijn kinderen van expats, met maar liefst 62 nationaliteiten, veelal werkzaam op de High Tech Campus en bij ASML die zich hier definitief hebben gevestigd. Heel anders dan de leerlingen van International School Eindhoven die vaak maar tijdelijk in deze regio wonen.

Speciale subsidie rijksoverheid beschikbaar

Voor de meeste kinderen was het na het verplichte thuis zitten dit voorjaar even wennen om weer naar school te gaan. ,,Want leren op afstand is toch echt anders, ook al was er dagelijks contact met de leerkrachten en tussen de kinderen onderling”, zegt schooldirecteur Michelle Evers. ,,Bij sommigen constateerden we wat achterstand, anderen hadden juist wat extra aandacht nodig op sociaal-emotioneel vlak. Toen de rijksoverheid een speciale subsidie beschikbaar stelde om de gevolgen van Covid19 voor scholieren te ondervangen, hebben we meteen actie ondernomen. En zijn wij nu de eerste school in de stad die voor in totaal 52 leerlingen met een Summerschool van start zijn gegaan. De meeste andere aanvragers beginnen daar pas aan het eind van de zomervakantie mee.”

Vooral jonge kleuters bloeien op

Volgens Evers bloeien vooral de kleuters op in de kleine groepjes waarin ze elkaar nu treffen, vooral de kinderen die juist in de afgelopen maanden vier jaar zijn geworden en dus maar weinig tijd hebben gehad te wennen aan het schoolleven. ,,Ze durven meer en vertellen meer dan in juni. Maar ook in de groepen 3 en 4 zien we dat kinderen nu minder bang zijn om fouten te maken.”

Inspelen op onderwijsbehoeften

Het programma is vooral gericht op taal, rekenen en wereldoriëntatie, met veel persoonlijke aandacht en speelse elementen. Evers: ,,Maar het is wel echt school. Wij bieden met dit programma maatwerk dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen en werken hierin samen met De Wilde Huiswerkbegeleiding. In overleg met hen, onze eigen leerkrachten, ouders én kinderen hebben we een programma gemaakt met natuurlijk ook ruimte voor bijstelling. Daarbij wordt gewerkt met ons reguliere lesmateriaal, aangevuld met leuke extra's zoals taal- en andere spelletjes. En dat is een wezenlijk verschil met bijvoorbeeld de Zomerschool in de Ontdekfabriek die toch meer een bso-achtig karakter heeft.”