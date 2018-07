Interpolis: 'Verzekeren bij droogte is niet de enige oplossing'

EINDHOVEN - Verzekeren is niet de enige oplossing bij droogte en andere extreme weersomstandigheden. Interpolis wil met boeren, overheid en LTO nadenken over preventie zoals het telen van andere gewassen en betere drainage- en beregeningssystemen.

Bliksem, een overvloed of een juist tekort aan neerslag: in Nederland kan ieder gewas verzekerd worden tegen schade veroorzaakt door het weer. Om te voorkomen dat boerenbedrijven in de knel komen als hun oogst mislukt, is in 2010 de zogeheten Brede Weersverzekering in het leven geroepen. „Deze verzekering voor buitenteelt is de enige die droogteschade dekt, zegt Adri Witlox, hoofd van het Agrarisch Bureau van Interpolis. Maar zoals gisteren bleek, maken niet veel boeren er gebruik van.



Klimaatverandering

Nu het weer een steeds groter risico wordt voor boeren die gewassen telen, vindt Witlox dat moet worden nagedacht over oplossingen. „Overheid, de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) en boeren moeten zich afvragen hoe ze met de klimaatverandering willen omgaan." Verzekeren is zeker niet de enige oplossing, stelt hij. ,,We zullen andere gewassen moeten telen en moeten nadenken over andere methoden voor beregening en drainage. De grootste uitdaging is dat we bij hevige regenval het water kunnen vasthouden, zodat we dat bij grote droogte weer kunnen gebruiken."

Opbrengst

Boeren die een Brede Weersverzekering hebben, kunnen een claim indienen als door droogte het gewas afsterft en er niets of nauwelijks iets te oogsten valt. Zij melden dit bij hun verzekeraar die een gewasspecialist stuurt om de schade te taxeren. „De schade is het verschil met de geschatte opbrengst en die is afgeleid van de gemiddelde opbrengst van andere jaren", legt Witlox uit.

Premie

De verzekeringspremies zijn afhankelijk van gewas, locatie en soort grond. Voor een hectare mais in Zuid-Oost Brabant begint de verzekering bijvoorbeeld met 25 euro per hectare per jaar. Wel geldt bij droogte een eigen risico van dertig procent van het verzekerde bedrag. „De verzekering was nooit bedoeld om boeren volledig schadeloos te stellen", zegt Witlox. „Maar om ze continuïteit te bieden, zodat ze na een forse schade toch het jaar daarop weer verder kunnen met hun bedrijf."

Waterschappen