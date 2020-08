Intochtcomité Eindhoven: nieuwe outfit voor Piet

Dat die outfit ontdaan is van symbolen die doen denken aan racisme en het slavernijverleden - felrode lippen en gouden oorringen bijvoorbeeld -, dat staat buiten kijf. Ondanks hevige en hoog opgelaaide discussies daarover in de gemeenteraad en op de sociale media.

Maar wat de nieuwe outfit dan wel is, dat blijft voorlopig nog even in nevelen gehuld. Voorzitter Leontine van Kollenburg van het Sinterklaascomité wil daar absoluut nog niet op vooruitlopen. ,,Ook ik heb hier en daar in de stad gehoord dat het nieuwe uiterlijk grijs zou zijn en dat het regenboogpieten of roetveegpieten worden", reageert Van Kollenburg. ,,Maar daar ga ik nu nog niets over zeggen. Iedereen moet gewoon nog even geduld hebben.”

Klacht

Dit voorjaar bleek dat het Eindhovense college van B en W vast hield aan de een jaar eerder gemaakte afspraak dat de traditionele outfit van Zwarte Piet in Eindhoven zou verdwijnen. Daarmee wilde het stadsbestuur tegemoet komen aan de klacht dat mensen zich door die outfit gediscrimineerd voelden.

Dat besluit zorgde voor veel tumult in de gemeenteraad. Daar keerden het Ouderen Appel en de LPF zich tegen deze afspraak. VVD en CDA vonden dat het niet taak van gemeentebestuur is over de kleur van Zwarte Piet te besluiten.

Nooit goed

Een door de raad daarover aangenomen motie daarover legden burgemeester en wethouders evenwel naast zich neer. PvdA, D66 en GroenLinks toonden zich overigens tevreden met het collegebesluit. ,,Je doet het in een lastige discussie als deze nooit voor iedereen goed", zei burgemeester Jorritsma daarover tijdens een van de vele debatten over deze kwestie.

Ook in het Eindhovense intochtcomité leidde het besluit tot tweespalt. Een deel van de vrijwilligers was het er niet mee eens, en dreigde op te stappen. ,,We zaten in een lastig parket want de verdeeldheid was groot. Maar gelukkig zijn we er uit gekomen", zegt Van Kollenburg daarover.

De vrijwilligers van het Sinterklaascomité hebben daarbij hulp gekregen van de stadsmarketingorganisatie Eindhoven 247. ,,Die ondersteuning was heel welkom, want voor een vrijwilligersorganisatie als de onze is zo'n beladen discussie als dit toch wel een hele belasting.”

Eindhoven247 is ook betrokken bij de presentatie van de nieuwe outfit donderdag. Die vindt plaats in het Eindhovense stadhuis.