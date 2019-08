Introductieweek in Eindhoven: podotherapie kleine telg binnen Fontys

Poll Zeldzaam: derde hittegolf van 2019 in Brabant is een feit

14:08 EINDHOVEN - Met 30 graden in Eindhoven is de derde regionale hittegolf een feit en dat is zeldzaam, meldt Weeronline. Op veel meer plaatsen wordt het maandagmiddag 30 tot 32 graden en daardoor zal het gebied waarin sprake is van een hittegolf groter worden. Slechts drie keer eerder was in één jaar sprake van drie hittegolven, de laatste keer was in 2016. Ook in 2006 waren er drie hittegolven, maar 1947 is recordhouder met maar liefst vijf hittegolven in Maastricht.