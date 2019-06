Inval bij bedrijf in Eindhoven tijdens landelijk witwasonderzoek

Tbs’er overge­plaatst na geweld in Woenselse Poort in Eindhoven

14:28 EINDHOVEN - Een patiënte van de Woenselse Poort in Eindhoven is overgeplaatst naar een andere tbs-kliniek nadat ze vorige maand twee verpleegkundigen had aangevallen. De vrouw stak tijdens het gezamenlijke avondeten plotseling met een vork naar een van de personeelsleden. De verpleegkundige werd geraakt in het gezicht en moest voor behandeling van een lichte verwonding naar het ziekenhuis.