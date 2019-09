Inval bij manege in Son vanwege witwasonderzoek: politie stuit op vuurwapen bij doorzoekingen

UpdateSON EN BREUGEL - Een manege in Son en Breugel lijkt de spil in een groot witwasonderzoek. Gisteren pakte de politie daarvoor vier mensen op. Bij een van de doorzoekingen dook een vuurwapen op.

Drie mannen (26, 36 , 68 jaar) en een vrouw (25) gingen gisteren in de boeien in het kader van een groot witwasonderzoek. De politie doorzocht onder andere manege My Stable en een naastgelegen woonhuis aan de straat Sonniuswijk. Verder werden twee woningen in Best en Liempde uitgekamd. Daarbij stuitten rechercheurs onder andere op een groot bedrag aan cash geld, munitie en een vuurwapen.

Hardwerkend

De politie stond gisteren al rond zes in de uur in de ochtend aan de poort in de Sonniuswijk. Tot laat in de middag is de politie daar bezig geweest, vertellen buurtbewoners. Met de bewoners, een jong stel van in de twintig, is er nauwelijks contact. Of zij ook zijn aangehouden, kon de politie niet bevestigen. In de straat kennen ze de man en vrouw vooral als hardwerkend. „Zij zijn elke dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig”, aldus een van de omwonenden.

Bij de verschillende doorzoekingen nam de politie ook administratie en mobiele telefoons mee. Verder werd er beslag gelegd op auto’s, sieraden en kleding, evenals op de manege en woning in Son en Breugel. Dat laatste wijst erop dat de politie vermoedt dat dat alles is betaald met geld dat is verdiend met criminele activiteiten.

Getuigen

Om wat voor activiteiten het ging, wilde de politie niet zeggen. Maar te denken valt aan bijvoorbeeld drugshandel, diefstal, fraude of belastingontduiking. De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is en dat er op korte termijn onder andere verschillende getuigen worden gehoord. Het onderzoek werd in gang gezet na een binnengekomen tip.

Volledig scherm Manege My Stable in Son en Breugel lijkt de spil in een groot witwasonderzoek. Op de manege en op het naastgelegen woonhuis werd beslag gelegd. © Bert Jansen

