Inval in villa Valkenswaard mondt uit in eis van minstens veertig maanden cel

DEN BOSCH - Omdat misdaad niet mag lonen moet een kapitale villa in Valkenswaard, waar de politie xtc-pillen en een wapen aantrof, verbeurd verklaard worden en moet de eigenaar de cel in. Vindt de officier van justitie.

Hij zou een patser zijn, criminele contacten hebben, zich onaantastbaar gedragen en een doorn in het oog zijn van de plaatselijke bevolking. Die informatie werd door de gemeente Valkenswaard doorgesluisd naar de politie, waarop deze in juli 2014 een inval deed in de villa van Robert van H. (52) in Valkenswaard. Diens advocaat Bert de Rooij schetste bovenstaande gang van zaken donderdag bij de rechtbank in Valkenswaard.

Xtc

Bij de inval trof de politie 15.000 xtc-pillen aan, een Glock-pistool met munitie, een stroomstootwapen, een schietpen en 97.710 euro aan contanten. De pillen had Van H. tijdelijk in bewaring voor een vriend, vertelde hij de politie, in de veronderstelling dat het om viagra ging. Hij wilde niet zeggen wie die vriend was. Het geld had hij van zijn steenrijke vader gekregen, die ook had geholpen bij de financiering van de villa, zo verklaarde Van H.

Officier van justitie Yorick Schreurs had een andere kijk op de zaak. Hij was ervan overtuigd dat Van H. criminelen inkomsten had gehad en rekende voor dat Van H. naar schatting 310.000 euro bezat waarvan de herkomst niet viel te achterhalen.

Villa

Om duidelijk te maken dat misdaad niet mag lonen, eiste de officier dat de villa verbeurd verklaard wordt. Als dat gebeurt, moet Van H. wat de officier betreft nog 34 maanden gevangenisstraf krijgen, waarvan tien voorwaardelijk. Mocht de rechtbank de villa niet ‘afpakken', dan zou dat veertig maanden moeten worden, waarvan tien voorwaardelijk, vindt Schreurs. In dat geval zou Van H. ook 124.000 euro met misdaad verdiend geld moeten teruggeven.