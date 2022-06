Inval op woonwagenkamp aan Fakkellaan in Eindhoven, ‘onderzoek naar drugs en wapens’

Het stoplicht sprong op rood en op groen, in Eindhoven is altijd wat te doen

EINDHOVEN - Tegenwoordig kijkt niemand nog op van een nieuw stoplicht, maar in 1960 haalde het de krant. Zoals hier bij het plaatsen van een exemplaar op de Keizersgracht. Wie kan het zich nog herinneren of ging op de bon voor het rijden door rood? Alle herinneringen en anekdotes zijn welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

