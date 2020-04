Thuisleefgids is het digitale platform voor langer zelfstandig thuis wonende ouderen. Op het platform kunnen hulpmiddelen, producten en diensten worden gevonden en vergeleken. Thuisleefgids is ontwikkeld door de in Eindhoven geboren Ilse Schoormans. Ze leidt het bedrijf nu vanuit Utrecht.

Van Belle is onder meer ook investeerder in Electude in Nuenen, een bedrijf in e-learning voor de automotive sector. Hij was eerder investeerder in postbezorgingsbedrijf Sandd.