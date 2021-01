Investering voor Eindhovense scanner die kan zien of tomaten rijp zijn

Teken van sportief leven van PSV-spits Maxi Romero: Argentijn hervat voorzich­tig de looptrai­ning

8 januari PSV-spits Maxi Romero heeft voorzichtig de looptraining hervat. De 21-jarige Argentijnse aanvaller deelde op Instagram beelden, waarop te zien is dat hij weer in training is. Hij heeft nog maanden nodig om terug te keren op topniveau en PSV rekent pas in het volgende seizoen weer op hem.