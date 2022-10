Invoegen voor vrachtwagen gaat mis: auto raakt van de weg en knalt tegen boom in Eindhoven

Pilot met in­check-app bevalt Hermes goed, nog dit jaar uitrol naar andere buslijnen

EINDHOVEN - De proef die in april werd gestart met een app waarmee je zonder na te denken kunt in- en uitchecken in de bus, valt bij busmaatschappij Hermes in goede aarde. Nog dit jaar wordt Mobyyou uitgerold naar vier andere lijnen.

