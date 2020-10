Invulling V&D in Eindhoven onzeker door corona, Microlab waarschijnlijk kleiner

EINDHOVEN - De coronacrisis maakt dat ook de invulling van de voormalige V&D in Eindhoven onzeker is geworden. Flexplekverhuurder Microlab gaat mogelijk minder ruimte huren in het pand. Door de coronacrisis is er minder vraag naar flexwerkplekken en ruimte voor evenementen.

Daarom is Microlab in gesprek met eigenaar MN om te praten over een oplossing. MN, de vermogensbeheerder die het pand beheert voor het Pensioenfonds Metaal en Techniek, gaat daarom op zoek naar andere huurders voor de kantooretages die vrijkomen. George van Hooijdonk van MN denkt dat dat gaat lukken, ondanks de coronacrisis die maakt dat bedrijven voorzichtig zijn met huisvesting. Rik Visser van Microlab benadrukt dat de uitkomst van de gesprekken ‘nog geen voldongen feit is’.

Vorig jaar werd bekend dat het voormalige warenhuis in hartje Eindhoven omgebouwd zou worden tot winkels (op de begane grond en de eerste verdieping) en kantoren op de etages twee tot en met vijf. Op de plaats van de opbouw waar La Place zat, zou dan een nieuw paviljoen komen, voor de gebruikers van de kantoren, flexplekken en andere ruimtes van Microlab.

Volledig scherm EINDHOVEN ED2020-7061 V&D pand binnenstad © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

De verhuurder van kantoren en flexwerkplekken op Strijp-S heeft moeite om de financiers van de miljoenen kostende operatie te vinden, zegt Visser, een van de twee broers die Microlab oprichtten. ,,Ze zijn huiverig om in deze tijd te investeren.” En zeker in flexplekken en ruimte voor evenementen. ,,Door corona liggen die sectoren vrijwel stil waardoor we minder ruimte nodig hebben in de binnenstad. Wellicht dat we klein beginnen en later opschalen. Daarover gaan de gesprekken met MN. Nu kunnen we nog dingen veranderen", aldus Visser.

60 nieuwe contracten, dekkingsgraad kantoren 90 procent

Met de verhuur van kantoren en ateliers gaat het juist goed, benadrukt hij. Sinds april sloot Microlab zelfs zestig nieuwe contracten af, de dekkingsgraad hier ligt boven de 90 procent. Met Park Strijp Beheer wordt gepraat over het overnemen van ook de laatste etage in het gebouw aan de Kastanjelaan. ,,Financieel is het een belabberd jaar, maar het had er veel slechter uit kunnen zien. Maar voor V&D zijn we ook afhankelijk van investeerders.”

Volledig scherm De voormalige V&D aan de Rechtestraat in Eindhoven wordt verbouwd tot twee winkels en kantoren. Ook komt er waarschijnlijk een woontoren naast te staat. FOTO JEAN PIERRE REIJNEN/DCI MEDIA © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Ook Van Hooijdonk van MN is niet pessimistisch. ,,Als Microlab minder gaat huren dan gaan we op zoek naar andere huurders voor de kantoren. Of dat lastig is in coronatijden? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat veel mensen toch terug naar kantoor willen als we straks een vaccin hebben. En onlangs heeft SendCloud nog het oude Stadskantoor gehuurd. We zitten hier heel goed in de binnenstad, dus wij zien de toekomst zonnig tegemoet.” De verdiepingen kunnen niet omgebouwd worden tot woningen, daarvoor is het gebouw te diep; appartementen zouden dan heel donker worden.

Microlab en de winkels Costes en Footlocker zouden eind 2021 of begin 2022 erin moeten trekken. Verder werkt MN nog met ontwikkelaar abcnova en de gemeente Eindhoven aan het plan voor een woontoren naast de V&D.