Inwoners Eindhoven fors duurder uit voor afvalinzameling

‘Stiefvader’ verdachte van moord Peter Verhoeven: ‘Het is verschrik­ke­lijk als hij er iets mee te maken heeft’

7:30 EINDHOVEN - De Poolse man (21) die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Peter Verhoeven in Eindhoven verbleef met periodes bij hem in de straat. Of de twee elkaar kenden is niet duidelijk.