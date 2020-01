Inwoners van Acht treffen elkaar

Serie In de Pioenroos­straat in Eindhoven: Alle drie bij de 'Appie' aan het werk

10:41 EINDHOVEN - Op dagen dat energieverkopers, collectanten of Jehova's getuigen hun ronde doen in de straat, sta ik nogal eens voor een dichte voordeur. Ik geef mijn straatgenoten geen ongelijk, want met name die eerste groep heb je niet zomaar afgeschud. De voordeur van Ugur Yilmaz gaat wel open, ondanks een klein legertje deurkoopmannen een stuk verderop.