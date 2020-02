Inzittende van Smart raakt gewond bij botsing in Eindhoven

Vogelver­schrik­kers­ac­tie voor meer (bio)diversiteit in Eindhoven­se wijk Oude Gracht

18:25 Een positief illegale actie. Dat is de boodschap van de Grote Vriendelijke Vogelverschrikker die donderdag een tijdelijk plekje heeft gekregen in de Woenselse wijk Oude Gracht na een samenwerkingsproject tussen de Petraschool, de Wethouder van Eupenschool, CKE, Groendomein Heerlijkheid Eckart en Lunet Zorg Rapenland. Doel: meer biodiversiteit en meer buiten leer- en speelplekken op de groenstrook tussen de Faunuslaan en de Odysseuslaan in de wijk.