Ir. Ottenbad en De Splinter weer open

Speelpark De Splinter opent zaterdag 11 juli om 10.00 uur ‘gewoon’ weer de poorten. Registratie en bestellen van tickets is niet meer nodig.

Anisa Slegers, medewerker De Splinter: ,,We zijn de afgelopen vier weken wel open geweest, maar bezoekers moesten zich aanmelden. We hebben deze periode proef gedraaid om te kijken of we kunnen voldoen aan de coronoregels, zoals anderhalve meter afstand en een goede doorstroming, zodat we veilig kunnen draaien. Die veiligheid kunnen we nu waarborgen.”

Het opengaan kan niet op een beter moment komen, want zaterdag beginnen de schoolvakanties. Slegers: ,,Daar hebben we ook op ingezet. Er blijven toch veel mensen in eigen land. We zijn blij dat we als Speelpark weer een dagje uit kunnen aanbieden. Maandag is ook het zwembad weer gevuld.”

Slegers verzoekt de mensen een andere keer terug te komen als er een lange rij voor de poort staat. ,,We lopen regelmatig rondes, als we merken dat het te druk wordt, gaan de poorten dicht. Er kan dan pas weer iemand naar binnen als iemand het park verlaat.”

Ook het ir. Ottenbad gaat weer open. Vanaf morgen is vrij binnen en buiten zwemmen weer beperkt mogelijk. Ook mogen bezoekers weer douchen. Er is een coronoprotol opgesteld. Het protocol is te vinden op eindhovensport.nl/coronaprotocol.

Mensen die vrij willen zwemmen, moeten vooraf een e-ticket kopen via eindhovensport.nl/reserveren. Het ticket is geldig voor een bepaalde datum en tijdslot.

Voor baantjes zwemmen bij het Ottenbad en De Tongelreep is het mogelijk om een e-ticket te reserveren via de website eindhovensport.nl/reserveren. Betaling ter plekke.

In de zomerperiode wordt groot onderhoud gepland in de Tongelreep. Het onderhoud vindt gefaseerd plaats van zondag 12 juli tot en met zondag 23 augustus. In ir. Ottenbad worden onderhoudswerkzaamheden verricht op maandag 13 en woensdag 14 juli.