Iraniër uit Eindhoven maakt film over de wanhoop van vluchtelingen

Stel een gerichte vraag aan Arash Kamali Sarvestani (37) en hij begint aan een lang verhaal, met veel omzwervingen, weidse vergezichten en uitweidingen vol details. Zo'n vraag kan zijn: hoe kwam je in contact met de Iraans-Koerdische dichter Behrouz Bouchani, die op het eiland Manus in een asielzoekerscentrum verblijft, daar met een mobiele telefoon stiekem opnames maakte en zo de grondstof leverde voor je laatste film?

Studeren

Het antwoord gaat ongeveer zo: ,,Ik was filmmaker in Teheran en kwam naar Nederland omdat mijn zus hier ook al was. Ik ben geen asielzoeker. In Amsterdam ontdekte ik de Rietveld Academie. Daar wilde ik studeren. Ik ben er extra lang gebleven, vier jaar in plaats van de gebruikelijke twee jaar. In maart 2015 ging ik naar een workshop van de Iraanse filmmaker Abbas Kiarostami in Barcelona. Kiarostami is bekend om zijn poëtische, langzame manier van vertellen. Ik bewonder zijn films. In zijn workshop was de zee het thema."

Het thema zee bracht bij Sarvestani associaties op gang, vertelt hij verder. In maart 2015 was de zee nogal eens te zien was in kranten en op tv, met bootjes vol vluchtelingen. De beelden raakten Sarvestani. Zijn Nederlandse vrouw was net zwanger, misschien had dat ook invloed op zijn gemoed.

Bedreigd

Hoe dan ook, de filmmaker had zijn onderwerp te pakken. Bootvluchtelingen, maar dan niet de Afrikaanse die in Europa proberen te komen, maar vluchtelingen die vanuit Indonesië richting Australië gaan. De Iraans-Koerdische journalist en schrijver Behrouz Bouchani was zo'n vluchteling. Hij werkte in de Iraans-Koerdische stad Ilam en voelde zich daar bedreigd.

Maar hoe kwam je nou in contact met Behrouz, Arash?

,,Via Facebook."

Eerst Facebook, en later Whatsapp. ,,Ik heb meer dan tienduizend minuten aan gesproken app-berichten. Ik legde Behrouz uit hoe hij met zijn telefoon opnames kon maken, en we hadden het over het verhaal dat we wilden vertellen."

De film, morgenavond om 20.20 uur te zien op NPO 2 Extra, maakt de wanhoop tastbaar van mannen die soms al vier, vijf jaar vastzitten op het eiland Manus, Papoea Nieuw Guinea, ten noorden van Australië. Allemaal vluchtelingen die richting Australië voeren, maar eenmaal aangekomen naar het detentiecentrum op Manus werden gebracht, waar ze als statenloos burger moeilijk weer uit komen. Daarmee geeft Australië de wereld het signaal dat vluchtelingen er niet welkom zijn.

Quote Als je een gedicht leest, krijg je daar een gevoel bij. Dat wilden we met de film ook bereiken.

In opvallend heldere, sterke beelden legde Behrouz Bouchani met zijn telefoon stiekem het dagelijkse leven in het centrum op Manus vast. Via Whatsapp stuurde hij zijn materiaal naar Eindhoven, naar Sarvestani, die er een film van anderhalf uur uit componeerde. Een film zonder veel uitleg, wat voor iemand die een documentaire verwacht een obstakel is.

Iets meer context zou voor de kijker fijn geweest zijn, of niet, Arash?

,,Nou, we wilden een poëtische film maken, zoals Kiarostami dat doet. Als je een gedicht leest, krijg je daar een bepaald gevoel bij. Dat wilden we met de film ook bereiken."

Vogel

De film is inmiddels zeker veertig keer vertoond, vooral in Australië, maar ook in London, Glasgow, Toronto en binnenkort New York. Behrouz Bouchani is vanaf het eiland Manus inmiddels wereldwijd bekend geworden met het boek dat hij daar schreef, en appje voor appje naar zijn uitgever stuurde. No Friend but the Mountains - Geen andere vriend dan de bergen - heet het. Bouchani zit nog steeds vast op Manus, maar het ziet er naar uit dat daar binnenkort verandering in komt.