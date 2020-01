Iraniër uit Eindhoven snapt niks van Trump: ‘Dood van generaal is goed voor regime in Iran’

‘Eindhoven gaat radicaal veranderen’

6 januari EINDHOVEN - Eindhoven is met de komst van Philips in honderd jaar tijd onherkenbaar veranderd. ,,En Eindhoven gaat opnieuw radicaal van uiterlijk veranderen", voorspelde burgemeester Jorritsma maandagavond in zijn Nieuwjaarsspeech.