Iris Penning over voordeurconcert in Eindhoven: ‘En nu sta ik hier, voor levende mensen!’

VideoEINDHOVEN - Op de hoek van de Van Meursstraat en de Jacob van Maerlantlaan, schraapt Björn van der Doelen zijn stem, zegt in onvervalst Brabants ‘goeienaovond’ en begint te zingen. Van der Doelen trekt plukjes aandachtige toehoorders, op diezelfde stoep, en daarmee is het eerste Voordeurconcert, georganiseerd door Muziekgebouw Eindhoven, begonnen.

Als de mensen niet naar het concertgebouw kunnen komen door de coronamaatregelen, dan brengen we de musici wel naar de mensen toe; dat is de idee achter de reeks concerten die maandag van start ging. Met naast Van der Doelen optredens van Iris Penning, Jeroen Kant en Marjolein Meijers, samen met Walter Kuipers op verschillende adressen in de straat. Directeur Wim Vringer van het Muziekgebouw: ,,Ik ben heel blij dat de musici dit willen doen: muziek bij de mensen brengen, want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.”

Zangeres Iris Penning zingt voor 'haar' voordeur.

Wij zijn fan

Een paar huizen verder dan Van der Doelen staat Iris Penning, onder een boom, als altijd op blote voeten, te spelen voor een echtpaar dat zichtbaar geniet van haar muziek: ,,Wij zijn fan, hebben optredens van haar gezien in Nederland en in België, dus dit is helemaal geweldig.” De singer-songwriter maakt vooral indruk met haar nieuwe lied Zaternacht, gemaakt toen premier Rutte bekendmaakte dat er tot 1 september niet mocht worden opgetreden. ,,En nu sta ik hier, voor levende mensen. Héél bijzonder. Ik hoop dat er meer van dit soort dingen gebeuren, want ik mis het echt. Heb er de hele week naar uitgekeken.”

Björn van der Doelen met begeleidster op cello, tijdens het eerste Voordeurconcert in Eindhoven.

Volgende week woensdag staat een Voordeurconcert op de agenda in een straat vernoemd naar een componist, dan wordt klassieke muziek door leden van de Philharmonie Zuidnederland gespeeld. De week daarop jazz in – ook weer – een toepasselijke straat ergens in Eindhoven. Programmeur Frank Veenstra van het Muziekgebouw: ,,In ieder geval gaan we door tot een optreden of zes. En wie weet daarna nóg verder, want de musici willen zo graag en wij natuurlijk ook.”

De concerten worden live, vanaf 19 uur, uitgezonden op ed.nl.