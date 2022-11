Irritante ‘Strijpse lempkes’ van de Tilburgseweg gaan als zoete broodjes over de toonbank

Vrouw (36) raakt gewond bij steekinci­dent op Strijp-S in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij een steekincident bij een woning aan de Torenallee op Strijp-S in Eindhoven is zaterdagochtend een 36-jarige vrouw gewond geraakt. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

