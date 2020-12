Irritatie door machtsvertoon en geblunder bij actie van gemeente Eindhoven tegen asbestsaneerder

Liefde tussen John en Tineke Steenbrink bloeide op aan rand zwembad

7 december HELMOND - ,,Zijn bruine ogen deden me smelten.’’ Tineke Wolters was kunstzwemster bij Zwemlust Den Hommel in Utrecht waar ook tiener John Steenbrink zich als verdienstelijk waterpoloër en wedstrijdzwemmer liet gelden. Aan de rand van het zwembad wisselden John en Tineke heel wat verliefde blikken uit.