Is de introductieweek in het Eindhovense nachtleven en een bad van bier nog een beetje te betalen?

Man grist telefoon uit handen van 2-jarig kind in winkelcen­trum Woensel

10:15 EINDHOVEN - Een 2-jarig kind is eerder deze maand in de C&A in het winkelcentrum van Woensel bestolen van een telefoon. De peuter was in een buggy filmpjes op het mobieltje aan het kijken, toen een man het toestel uit zijn kleine handjes griste.