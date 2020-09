,,Is een virus 's avonds pas besmettelijk?”

,,En wéér wordt er meteen gewezen naar de horeca,” zucht Ruud Bakker diep. ,,Ik ben er nou toch wel echt klaar mee.” Bakker is de uitbater van Dommel 18 en voorzitter van Koninklijke Horeca Eindhoven. Hij vindt dat er onevenredig veel aandacht wordt besteed aan de horeca, terwijl er wat betreft het indammen van besmettingen er volgens hem ook in andere sectoren winst valt te behalen. ,,Het begint er stevig op te lijken alsof wij het makkelijkste doelwit zijn. Want het feit dat in het weekend alle detailhandel uitpuilt van de mensen heeft niemand het over. In de winkelstraten kon je afgelopen zaterdag over de koppen lopen.”

Vreemde boodschap

In augustus werd er door premier Mark Rutte nog met lof gesproken over de horeca en dat men beter daar kon gaan zitten in plaats van thuisfeestjes te organiseren. ,,Dan is dit toch een vreemde boodschap? Waar denk je dat mensen nu dan heen gaan?” Gaat Bakker verder. ,,De Koninklijke Horeca Nederland vernam via het RIVM dat het grootste deel van de besmettingen in huiselijke sferen plaatsvindt en maar 5,5 procent in de horeca.”

De vraag is daarom of de komende drie weken waarin deze maatregelen getest gaan worden veel effect zullen tonen. Tom van Brussel heeft zowel een restaurant als een danscafé in het centrum van de stad en denkt van niet. ,,Het is maar een klein deel van de gasten dat na twaalven blijft zitten. Het gros van de mensen gaat momenteel in de avond dineren en borrelen. Dat is dan toch net zo goed een risico? Of is het virus pas 's avonds laat besmettelijk?”

Wisselvallig

Het is daarnaast als ondernemer lastig om op deze wisselvallige manier plannen te maken. Geert Blenckers heeft meerdere zaken in Eindhoven en Helmond en geeft aan dat het telkens inspelen op de actualiteit veel vraagt van de branche. ,,We moeten steeds nieuwe dingen communiceren aan gasten en medewerkers. Niemand snapt er nog iets van. Verplicht reserveren in de kroeg? Ook zoiets. Dat wordt dat ineens opgelegd door de overheid, maar wij hebben helemaal geen hulpmiddelen om dat even snel te voor elkaar te krijgen.”

Mark van Rattingen heeft twee zaken in Oirschot en spendeerde duizenden euro's om zijn terrassen te voorzien van onder andere spatschermen. ,,Krijg je vlak daarna weer te horen dat dat niet werkt en nu is de regel dat je een overdekt terras niet vol mag zetten. Dat is toch om gek van te worden?”