Is het oude Summa College in Eindhoven half schoon of half vuil?

EINDHOVEN Is ie nou half schoon of half vuil, de oude Philips Bedrijfsschool/Summa College aan de Kastanjelaan in Eindhoven. Bij het schoon spuiten van de gevel blijkt dat heel wat luchtverontreiniging is blijven hangen in de stenen van het gebouw, dat net na de oorlog is gebouwd.