Is het straks gedaan met de macht van boeren en bedrijven binnen het waterschap? ‘Vaste zetels zijn niet meer van deze tijd’

Nog even aanschui­ven op de Onze Lieve Vrou­westraat in Eindhoven: nieuwe rijbaan gaat dit weekend open

EINDHOVEN - Automobilisten op de Onze Lieve Vrouwestraat in Eindhoven moesten vrijdag nog aanschuiven in een korte file. Maar de vertraging is dit weekend voorbij: het werk is klaar. De gemeente heeft een tweede rijbaan laten aanleggen voor verkeer dat rechtsaf de Kennedylaan oprijdt.

6 mei