Is leegstand Heuvel redding van het Muziekgebouw Eindhoven?

EINDHOVEN - Belegger CBRE wil met de gemeente Eindhoven praten over verlaging van de huur van het Muziekgebouw, in ruil voor medewerking aan verbouwingsplannen van winkelcentrum de Heuvel.

De leegstand in winkelcentrum Heuvel in Eindhoven zou wel eens de redding van het Muziekgebouw kunnen betekenen. Eigenaar CBRE wil de Heuvel verbouwen, en heeft daarvoor de medewerking van de gemeente Eindhoven nodig. Om zich van de medewerking te verzekeren, zou CBRE bereid zijn te praten over openbreken van het huurcontract van het Muziekgebouw.

Verschillende bronnen rond het Eindhovense college van B en W hebben dat bevestigd. Verlaging van de huur van het Muziekgebouw, jaarlijks 2,6 miljoen euro, is een van de twee sporen waarop het college de financiële problemen bij het Muziekgebouw te lijf wil gaan.

De Heuvel heeft te kampen met een toenemende leegstand, vooral op de eerste verdieping, en met een gestaag afnemend aantal passanten. Met name publiekstrekker Primark aan de Hermanus Boexstraat zou daar debet aan zijn. De komst van die winkel heeft er voor gezorgd dat minder winkelend publiek de Heuvel weet te bereiken.

Ingrijpend

Om dat tij te keren, wil CBRE dat de ingangen van de Heuvel zowel aan de kant van de Nieuwstraat als aan kant van de Ten Hagestraat verbouwen, en een opvallender en uitnodigender uiterlijk geven. Daarnaast overweegt CBRE de eerste verdieping van de Heuvel ingrijpend te verbouwen, en daar zo de vestiging van woningen en/of kantoren mogelijk te maken.

Verder wil de Amerikaanse vastgoedbelegger dat het gemeentebestuur de Jan van Lieshoutstraat opknapt, nu in de ogen van het bedrijf een onooglijk straatje dat afbreuk doet aan de uitstraling van de Heuvel en de ingang ter hoogte van het Muziekgebouw. Bij CBRE was niemand voor commentaar bereikbaar.

Het tweede spoor waarmee B & W de al zeven jaar durende financiële crisis bij het Muziekgebouw wil oplossen, is een andere vorm van subsidiëring aan het Muziekgebouw, waarbij er een uitsplitsing gemaakt wordt tussen subsidie in de stenen enerzijds , en de programmering en de bedrijfsvoering anderzijds. Met die nieuwe opzet wil het college meer grip krijgen op hoeveel geld er nu werkelijk in een programmering van het MGE wordt gestopt.

Hopeloos verdeeld

Probleem is echter dat het college tot op heden hopeloos verdeeld is over deze door de beide VVD wethouders Monique List (cultuur) en Marcel Oosterveer (financiën) voorgestelde aanpak. GroenLinks en PvdA zijn mordicus tegen. Beide partijen willen niet dat er ook maar een cent subsidie extra naar het Muziekgebouw gaat voordat de commissarissen en de directie daar de begroting daar zelf eerst sluitend hebben gemaakt. De afgelopen jaren heeft Muziekgebouw steeds te kampen met een begrotingstekort van zo’n vijf tot zes ton. De schuld aan het gemeentebestuur is daardoor inmiddels opgelopen tot zo'n vier miljoen euro.

Vanwege de verdeeldheid in het college viel de vergadering van de gemeenteraad dinsdagavond waarin de Muziekgebouw-perikelen besproken zouden worden volledig in het water. Voor een volle publieke tribune, met daarop tientallen Muziekgebouw-medewerkers, werden daarbij door twee ambtenaren alleen maar enkele nietszeggende mededelingen gedaan.