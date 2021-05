Is museum Vonk realistisch met beperkte horeca? Omwonenden zijn sceptisch

Relatief meer avondklok­boe­tes in Eindhoven

29 april In de gemeente Eindhoven werden de meeste avondklokboetes uitgedeeld tussen 23 januari en 28 april in Brabant, namelijk 1927. Daarop volgen de gemeenten Tilburg, Den Bosch en Breda. Als je voor woensdag nog na 22.00 uur buiten te zien was zonder geldige reden, kostte dat je 95 euro. Bekijk hieronder in het kaartje hoeveel boetes er in jouw gemeente zijn uitgedeeld.