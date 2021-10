Isolatiemateriaal niet aan te slepen: ‘Iedereen is bang voor de gasrekening’

Neuzen moeten weer dezelfde kant op voor A.F.Th. van der Heijden Huis

25 oktober EINDHOVEN - Opgestapte kwartiermakers, denktank en vrijwilligers schopten de realisatie van het A.F.Th. van der Heijden Huis in DomusDela danig in de war. Volgens voorzitter van de stichting Edzo Doeve was er inderdaad onenigheid, maar na een goed gesprek is inmiddels iedereen weer on speaking terms en wordt geprobeerd alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.