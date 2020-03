‘Isolation Sessions’ in Eindhovense studio: live-concerten in tijden van corona

Ewout Genemans staakt opnames Bureau 040 in Eindhoven voorlopig

7:34 EINDHOVEN - De opnames van het RTL4-programma Bureau 040 zijn vanwege de coronacrisis alweer gestaakt. RTL en de politie hebben dat samen besloten. ,,Brabant is natuurlijk in Nederland het allergrootste risicogebied. Dus we hebben besloten om met de opnames even een adempauze in te lassen.”