Isrealisch Technion treedt toe tot EuroTech

Afval overspoelt de Eindhoven­se straten

6:30 EINDHOVEN - De illegale stort van afval op straat loopt in Eindhoven de spuigaten uit. In oktober kreeg de gemeente 1.374 meldingen, vooral over afval dat rondom (ondergrondse) vuilcontainers wordt geplaatst. Bijna het dubbele ten opzichte van oktober een jaar eerder. De gemeente heeft afvalinzamelaar Cure inmiddels gevraagd om met een plan van aanpak te komen en dit is bijna klaar.