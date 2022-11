Italiaan (54) zwaargewond aangetroffen in woning in Eindhoven, vermoedelijk mishandeld

EINDHOVEN - In een woning aan de Bakkerstraat in Eindhoven is dinsdagochtend een zwaargewonde 54-jarige Italiaanse man gevonden. Na reanimatie is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten werden in de vroege ochtend opgeroepen voor een reanimatie in de woning. Het slachtoffer had zware verwondingen aan zijn hoofd opgelopen.

Geen eigen verklaring

Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is, maar er wordt vermoed dat de Italiaan slachtoffer is geworden van een mishandeling. Dat blijkt uit een eerste onderzoek.

De man was zelf niet meer in staat om te vertellen wat er met hem gebeurd is. De politie vermoedt dat de man maandag aan het einde van de middag of aan het begin van de avond betrokken is geweest bij een mishandeling in de buurt van de Bakkerstraat en de Kruisstraat.

Aan de hand van getuigen die zich melden, hoopt de politie meer te weten te komen.